’Stop met opblaas-zwembad in de tuin’

Toeristen zitten in de zomer van 2019 op een terras met hun voeten in een opblaaszwembad, wegens de hitte. Die zwembadjes zijn in het oosten van het land nu ’not done’. Ⓒ ANP

ARNHEM - In het oosten van het land is in de maand mei ruim 4 miljard liter drinkwater meer getapt dan normaal. Zaterdag was de watervraag op piekmomenten 70 procent hoger dan anders. „Reden voor grote zorg over de komende zomermaanden. We hebben onze mogelijkheden tot het uiterste opgerekt”, aldus Jelle Hannema, bestuursvoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens.