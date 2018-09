Fossiel van 184 miljoen jaar oude zoogdierachtige ontdekt

Qua voortplantingswijze lijkt de Kayentatherium wellesi echter meer op de reptielen zoals wij die nu kennen: het dier legt eieren. Daarnaast had de Kayentatherium wellesi vermoedelijk het formaat van een middelgrote hond.

De Amerikaanse paleontologen Eva Hoffman en Timothy Rowe schrijven in tijdschrift Nature dat de vondst van de 38 jongen speciaal is: het gebeurt niet vaak dat pasgeboren jongen of zoogdierembryo’s bewaard blijven. Daarnaast is het aantal nakomelingen opmerkelijk: de zoogdieren die wij kennen leggen hooguit de helft van dat aantal. Bij reptielen is een aantal nakomelingen van rond de 40 meer gebruikelijk.

De Kayentatherium wellesi leefde in het begin van het Jura-tijdperk (ongeveer 145,5 - 199,6 miljoen jaar geleden).