„In deze vrije wereld is geen plaats voor zo’n zieke geest”, zei zusje Debbie, die zes jaar was toen Nicole overleed. Het OM eiste gisteren tijdens het hoger beroep voor het hof in Den Bosch echter alleen veertien jaar gevangenisstraf tegen hem wegens de verkrachting van en de doodslag op de 15-jarige Nicole.

Tbs eisen kan niet, legden de advocaten-generaal Winfried Korver en Gerard Sta uit. In 2001 kreeg hij dat nog wel vanwege verkrachtingen, maar destijds kon worden vastgesteld dat hij handelde onder invloed van een persoonlijkheidsstoornis met borderline en anti-sociale trekken.

Het is onmogelijk om te zeggen of dat jaren eerder ook zo was, toen Nicole zijn pad kruiste, zegt Korver, ook al zeggen deskundigen dat een dergelijke stoornis rond het vijftiende levensjaar ontstaat. De advocaten-generaal klonken al net zo gefrustreerd als de familie toen ze constateerden dat de vorige tbs-handeling „incompleet” was, en gezien de weigering van Jos de G. om openheid van zaken te geven over Nicole, misschien ook gewoon mislukt.

Korver zei zich ook te realiseren dat de geëiste gevangenisstraf schril afsteekt bij de 28 jaar die Michael P. onlangs opgelegd kreeg voor het verkrachten en doden van Anne Faber. In 1995 was de maximumstraf die Jos de G. kon krijgen twintig jaar. Daarop moeten volgens de wet de zes jaar in mindering worden gebracht die hij eerder kreeg.

Achtbaan

Het hoger beroep in de zaak was voor de nabestaanden van Nicole weer een achtbaan vol emoties. Jos de G. zat er aanzienlijk rustiger bij dan een dag eerder, toen het hof hem kritisch ondervroeg en hij om de haverklap een sanitaire stop nodig had. Hij toonde alleen woede toen de advocaten-generaal hem verweten geen aannemelijke onderbouwing te hebben gegeven voor zijn alternatieve scenario, waarin iemand anders Nicole verkrachtte en doodde nadat hij – vrijwillige – seks met haar had. Dna dat op en in het lichaam van Nicole werd gevonden leverde een mengprofiel op van drie personen: Nicoles vriendje, Jos de G. en een onbekende derde.

Het is een scenario dat het OM naar het rijk der fabelen verwijst, ook al hebben Sta en Korver ook geen verklaring voor het dna van de onbekende. Volgens de advocaten-generaal heeft Nicole Jos de G. vermoedelijk belachelijk gemaakt, en is hij daarom door het lint gegaan. Jos de G. zei een dag eerder dat dat weleens gebeurde „als iemand iets verkeerds zei”. Een getuige die met hem in de tbs-kliniek zat, verklaarde bovendien dat Jos de G. zei een meisje te hebben gedood „omdat ze me vernederde”.

Vandaag komt de verdediging aan het woord. Volg live: