Ouders terreurverdachte Vincent T. verbijsterd: ’Ik wil hem weer thuis hebben’

Vincent T, zoals de verdachte volgens de Gelderlander heet, werd al op 23 mei aangehouden, maar justitie maakte dat pas woensdag bekend. De verdachte moet volgende week vrijdag voor de rechtbank in Zutphen verschijnen.

Bekijk ook: Man vast om voorbereiden terreur tegen moslims

De ouders zeggen tegen de Gelderse krant dat ze alleen een paar brieven van hun zoon uit Vught hebben gekregen en hem verder niet gesproken hebben.

Bij doorzoeking van zijn ouderlijke woning in mei vond de politie een alarmpistool en „een groot aantal” kogels. Er zijn tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat hij al een concreet plan voor een aanslag had bedacht. De vader zegt dat hij de pistolen ’voor de veiligheid’ in huis had.

Facebook

Vincent T. zat volgens zijn ouders veel op Facebook, waar hij discussieerde met buitenlanders. Maar in concrete dreigementen of plannen voor een aanslag geloven de ouders niet. „Nee, helemaal niks”, zegt de moeder.

Volgende week vrijdag is de zitting bij de rechtbank. Maar ook dan krijgen de ouders hun zoon niet te zien. De zitting is achter gesloten deuren. „Ik wil hem gewoon weer thuis hebben”, zegt de moeder.

Na de aanhouding is onder meer onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van de verdachte. De komende zitting is een zogeheten pro forma-zitting. Daarin wordt de stand van zaken in de onderzoeken besproken.