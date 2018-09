'Internetsprookje' VS eindigt in juridisch steekspel

De dakloze Bobbitt had vorig jaar zijn laatste 20 dollar afgestaan aan Kate McClure (28), wier auto zonder benzine zat. Zij bedankte de behulpzame man door met haar vriend Mark D'Amico (39) een actie te beginnen via internet. Die leverde fors meer op dan gedacht. Ruim 14.000 mensen maakten geld over.

Aan het feelgoodverhaal is inmiddels een einde gekomen. Advocaten van Bobbitt verwijten het stel het geld te hebben gebruikt om een ,,levensstijl te financieren waar ze anders geen geld voor gehad zouden hebben''. Bobbitt leeft inmiddels weer op straat. Hij heeft volgens zijn advocaat nog recht op ongeveer 3 ton, bericht CNN.

D'Amico zei in een interview dat Bobbitt in 13 dagen tijd zo'n 25.000 dollar uitgaf aan drugs. Hij benadrukte ,,absoluut'' inzage te willen geven in hoe het opgehaalde geld is besteed. McClure zei in een interview zich verraden te voelen. Ze stelde doodsbang te zijn dat ze haar baan verliest vanwege de rel.