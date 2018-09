Verboden boek in etalage

Uitgever Mai Spijkers toont een exemplaar van Mijn Strijd, zoals dat vanaf volgende week woensdag in de winkels ligt. Ⓒ Rob de Jong

Zeventig jaar lang was het een verboden boek in ons land. Maar dat gaat veranderen. Bij uitgeverij Prometheus verschijnt 5 september Mijn Strijd, de Nederlandse vertaling van Mein Kampf van Adolf Hitler. „Het is het boek met de slechtste reputatie ter wereld”, erkent uitgever Mai Spijkers. Wat wil de man achter het megasucces van onder andere Vijftig tinten grijs met Hitlers omstreden werk?