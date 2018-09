Moet NPO echt meer geld?

Door dalende advertentie-inkomsten heeft de NPO voor komend jaar een gat in de begroting van naar verwachting 62 miljoen euro. Het gat werd met grote tegenzin gedicht, maar de NPO blijft in Den Haag smeken om belastinggeld.

Daarbij wordt de politiek het schrikbeeld voorgehouden dat de kwaliteit van de uitzendingen achteruit zou hollen als er niet wordt bijgelapt. Ook wordt in 2019 de dagprogrammering op tv, zeer waardevol voor eenzame ouderen, versoberd.

De vraag is of die laatste keuze echt zo noodzakelijk is. Komend jaar blijkt er wel degelijk geld beschikbaar, maar wordt dat gestoken in online avonturen. Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat er steevast meer geld bij de omroepen binnenkomt dan ze kunnen uitgeven aan reisprogramma’s.

Overschotten

Vorig jaar noteerden de omroepen 5,8 miljoen aan overschotten. In 2016 was dat zelfs 8,9 miljoen euro. Het publiek waardeerde deze ’sobere’ programmering met gemiddeld een 8,2.

De NPO ontkent dat er sprake is van overschotten. „Geld dat niet uitgegeven wordt, vloeit rechtstreeks terug naar de kwaliteitsprogrammering van de NPO. Daartoe zijn we ook wettelijk verplicht.”

Om hoop te houden op extra miljoenen, houdt de NPO ook in Den Haag vol dat ze er echt alles aan doet om het maximale uit de beschikbare middelen te halen. Net nu dat verhaal lijkt aan te slaan, blijkt dat de STER de schatkist deze week juist enkele tonnen heeft gekost met een principekwestie.

De stichting die de reclameblokken van de NPO vult, weigerde deze week namelijk een spotje van Radio 10 met Gerard Ekdom in de hoofdrol. De dj stapte recent over vanaf NPO Radio 2. Volgens STER-directeur Frank Volmer zou het uitzenden van de commercial de NPO schaden. „Het zou niet logisch zijn om mee te werken aan reclame die ervoor zorgt dat luisteraars de overstap maken naar een commerciële zender.” Een jaar geleden was hij pragmatischer. Eerdere campagnes voor Radio 10 werden dan ook ’gewoon’ goedgekeurd.

Verrader

Bronnen in Hilversum stellen dat Gerard Ekdom er kapot van is dat hij nu door de STER als verrader wordt neergezet. De dj diende zijn contract bij de NPO keurig uit en dacht dat hij met wederzijds respect was vertrokken. Een woordvoerder van Talpa bevestigde desgevraagd dat de campagne is geweigerd, maar wil hier niet inhoudelijk op ingaan. Ekdom was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Ook een woordvoerder van de NPO weigert in te gaan op de rel omdat dit een verantwoordelijkheid is van de STER. Daarnaast ziet hij geen aanleiding om dieper in te gaan op de verhouding tussen de STER en de NPO.