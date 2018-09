Politie: spijt van wapenstok bij gasprotest

Aan de protesten doen honderden mensen, vooral jongeren, mee. Ⓒ Persbureau Meter

FARMSUM - Bij de protestactie van milieuactivisten in Groningen is de politie ook woensdagavond in aanvaring gekomen met de betogers. Daarbij is de wapenstok gebruikt. Later meldde de politie op Twitter dat de wapenstok niet had mogen worden ingezet en dat de politie het betreurt dat dat tóch is gebeurd. De actievoerders overwegen aangifte te doen.