Luna blijft ’puppy van Oranje’

„Het Koninklijk Huis is een echte hondenfamilie. Beatrix was dol op borderterriërs. Tot haar grote verdriet stierf er eentje doordat hij vast was komen te zitten in een konijnenhol. Juliana was eigenaar van een basenji-hond, die niet kon blaffen. Al vond prins Bernhard het maar een valse opdonder. En Margriet en Pieter hebben onder meer een Alaskan malamute.”

Willem-Alexander en Máxima zijn echte labradorliefhebbers. Hun reu Skipper raakte in 2012 ernstig gewond tijdens een eendenjacht. Het dier sloeg over de kop en belandde in coma. Wonderwel kwam hij er bovenop. In 2015 kreeg hij gezelschap van teefje Nala. In juni van dit jaar werd de liefde tussen de twee zwarte labradors bekroond met maar liefst zeven puppy’s.

Luna

De grote vraag is waarom Luna als enige van de pups mag blijven en bij wie de overige labradors onderdak hebben gevonden. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst houdt de kaken stijf op elkaar. „Naast de berichten op Instagram hebben wij geen verdere informatie omtrent de pups.”

“Pups uitgevlogen! Luna blijft met Nala en Skipper op de Eikenhorst.” – WA #Koning #puppy #Luna #Nala # Skipper Z.M . de Koning

Naast de traditie snapt Gaus wel waarom de koninklijke familie labradors heeft. „Het zijn echte gezinshonden”, zegt hij. „Labradors vinden zowel bekende als vreemde mensen aardig en kwispelen vrolijk. Inbrekers leiden ze bij wijze van spreken met alle plezier naar de brandkast.”

Wel is het volgens de hondengoeroe belangrijk dat labradors goed opgevoed worden. „Anders kunnen ze onhebbelijke eigenschappen vertonen. Ze springen dan fanatiek tegen mensen op, trekken hard aan de lijn en ontwikkelen vreetzucht. Dan eten ze hun eigen ontlasting op. Laat ze vooral veel bewegen, door te apporteren. Ze zullen die eigenschappen dan afleren.”

Dit is pup Luna, uitverkoren om bij haar ouders en de drie prinsesjes te blijven op villa Eikenhorst.

De geboorte en overplaatsing van labradors in de koninklijke familie heeft niet tot extra vraag geleid bij fokkers van de dieren. „Er is altijd al veel vraag naar labradors”, weet de eigenaar van Labrador Garden’s in Langbroek.

Gaus: „Een grote tv-serie als Lassie heeft er wel voor gezorgd dat mensen meer Schotse collies gingen kopen. Maar het Koninklijk Huis zorgt niet voor dergelijke hypes.”