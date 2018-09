Stegeman glipt langs bewaking: nepbom op legerplaats

Het is al de derde keer in tien jaar dat de SBS6-presentator van Undercover in Nederland falende beveiliging aantoont. De namaakbom wist hij vorige week in de eetzaal van legerplaats Oldebroek achter te laten. Na een paar uur werd groot alarm geslagen inclusief inzet van de Explosieven Opruimingsdienst.

De verslaggever had er met zijn team voor gezorgd dat het overduidelijk zou zijn dat het een namaakexplosief betrof. In het koffertje dat kinderklei, een mobiele telefoon, camera en een plastic bakje bevatte, zat een foto van de tv-maker. Een briefje met een telefoonnummer en een kopie van een artikel waarin toenmalig minister Hennis (Defensie) beterschap beloofde na Stegeman zijn vorige ongeautoriseerde bezoekjes in 2016.

„Het blijkt dat Defensie die belofte niet waar heeft kunnen maken”, zegt Stegeman. „Dat is zorgelijk, want dit soort lekken zijn een bedreiging van de veiligheid van militairen. Ik maak me ook zorgen over de opsporing na zulke incidenten. Hoewel we hints genoeg achterlieten heb ik niks van de marechaussee gehoord. Pas dinsdag belde de woordvoerder van Defensie toen ze de aankondiging van het programma op tv hadden gezien.”

Stegeman en leden van zijn team zijn op meerdere terreinen geweest. Ze verbleven er urenlang en werden niet aangesproken, terwijl geen indringer de defensiepas had die personeel en bezoekers zichtbaar moeten dragen. De journalist kwam volgens eigen zeggen binnen door gebruik te maken van een structureel lek in de beveiliging. Wat dat precies is, wil hij nog niet zeggen.

„Iedereen moet zich overal legitimeren. Als blijkt dat dit niet is gebeurd, is niet volgens de afgesproken procedures gehandeld”, stelt Defensie in een eerste reactie. „We gaan dit onderzoeken. Het is van essentieel belang dat medewerkers zich aan de bestaande procedures houden.”