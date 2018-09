Trump vraagt hulp opperrechter tegen FBI

In een bericht op Twitter richtte Trump zijn pijlen op een ambtenaar van het ministerie, Bruce Ohr, die in verband wordt gebracht met een dossier over de mogelijke banden tussen de verkiezingscampagne van Trump en Rusland. Dat dossier was samengesteld door de voormalige Britse geheimagent Christopher Steele.

„Ohr heeft de FBI gezegd dat het (het nepdossier) niet waar was”, schreef Trump in een van de berichten. „De opperrechter is de baas van de FISC-rechtbank. Hij moet de betreffende rechter opdragen een hoorzitting te houden en al die mensen van het ministerie en de FBI bijeenroepen. Als die rechter constateert dat er misdaden zijn gepleegd, en die zijn er, dan moet ze strafrechtelijk vervolgen.”