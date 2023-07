Gruwelijke kattenmoorden in VS: kittens gedood in magnetron en verdronken

Thomas Martel uit Chicago werd vorige maand betrapt op het in stukken hakken van kittens, nadat hij de beestjes in een magnetron had gedaan. Dit is slechts één van de manieren waarop Martel katten om het leven bracht. Om ervoor te zorgen dat zijn moeder geen achterdocht zou krijgen, kocht de man telkens weer nieuwe katten die op de vorigen leken. Deze vermoordde hij later dan ook weer.

Kat in kussensloop verdronken

Sinds mei zou Martel, die als dakdekker werkzaam was, zes kittens hebben gedood, iets waar zijn vriendin bewust van werd nadat zij een video toegestuurd kreeg van een vriend. Daarin was te zien hoe Martel een kussensloop in een nabijgelegen meer gooide. Volgens de vriend was het duidelijk dat het om een kat ging, waarna ook het kwartje bij de partner van Martel viel. De 22-jarige had immers een kat genaamd Shelly die ze nooit meer heeft teruggezien.

Hierna bleef Martel telkens weer nieuwe katten kopen op Craigslist, een site waarop iedereen allerlei soorten advertenties kan plaatsen. Eén van de nieuwe katten werd door de man in een bak met water gedrukt, waarna het beestje verdronk. Martel probeerde de kat nog te reanimeren met borstcompressies met zijn duim en nam het dier mee naar de badkamer. Daar werd het kitten echter in een zak gestopt en weggegooid.

Magnetron

Op een soortgelijke manier werden de kattenmoorden voortgezet. Uiteindelijk vond de vriendin weken later video’s op de telefoon van Martel waarin te zien was hoe een vierde kitten aan zijn levenseinde kwam. Eind juni stuitte zij op een zak die naar eigen zeggen vreselijk stonk. Haar vriend legde uit dat hierin katten zaten die hij in een magnetron had gedaan. Hierop besloot de dame actie te ondernemen door midden in de nacht de politie van Chicago te bellen. Die vonden uiteindelijk (delen van) verschillende gedode kittens.

Martel werd na de vondst van de zak met kittens gearresteerd en meegenomen voor psychiatrisch onderzoek. Volgens zijn advocaat zou de 22-jarige al een behandelingsprogramma starten voor zijn geestelijke gezondheid en heeft hij verder geen strafrechtelijke veroordelingen op zijn naam staan.