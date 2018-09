Bijna 200 politiebureaus gesloten in afgelopen vijf jaar

Een politiepost is echter een stuk minder vaak open dan een bureau. Een politiebureau is gemiddeld ruim 53 uur per week open voor het publiek. Dat is meer dan zes keer zo lang als een politiepost, waar burgers gemiddeld 8,4 uur per week welkom zijn. De meeste posten werken alleen op afspraak of zijn één of twee dagdelen per week geopend, meldt RTL Nieuws.

De sluitingen zijn het gevolg van kabinetsbeleid uit 2014. Toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten besloot honderden bureaus te sluiten. Voor 2025 worden volgens het plan nog zo'n honderd bureaus gesloten of vervangen door een post.