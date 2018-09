Bieke van het perfecte gezinsplaatje zit nu vast voor moord

Het dorp vraagt zich verbijsterd af hoe dit heeft kunnen gebeuren met het ogenschijnlijk perfecte gezinnetje, schrijft Het Nieuwsblad. Vader machinist bij de Belgische NS, moeder werkte in het ziekenhuis in Brugge.

Familiefoto

Een prachtige familiefoto is het, met zijn vijven poserend in een zwembad. Twee lachende ouders, Fabrice met zwembandjes, Elyse zonder bandjes; en in het midden baby Arthur. We schrijven 7 augustus en de jongste is exact twee maanden oud.

De foto ademt geluk uit. „Ze waren ook gelukkig”, zegt een schoolmoeder die het West-Vlaamse gezin uit Varsenare, deelgemeente van Jabbeke, goed kent. De twee waren jeugdliefdes. „Het leek het perfecte plaatje”, zegt iemand anders in de krant.

Voor de hulpdiensten startte het drama toen Bieke om twee uur ’s nachts tegen een betonpijler reed. De kennelijke zelfmoordpoging mislukte. In de ambulance vertelde ze wat haar kinderen was overkomen. Toen de agenten arriveerden, lag vader diep te slapen. De drie kinderen waren toen al enige tijd overleden.

Bieke is gearresteerd. De grote vraag is wat haar dreef tot deze daad.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl