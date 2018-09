’Howick en Lili moeten weg’

Die hebben ondanks de afwijzing van het asiel in Nederland talloze keren na iedere afwijzing op kosten van de belastingbetaler in beroep gingen. Hoe hard het ook is, er moeten duidelijke signalen worden afgegeven dat alleen echte vluchtelingen recht op asiel hebben en op onze bescherming een beroep mogen doen. Wanneer wij leugenaars en bedriegers die ons dan ook nog heel veel geld kosten aan procedures gaan toelaten is het hek van de dam.

D. Zuyderduyn, Katwijk