Waarom duren al die procedures zo lang? Ze zijn in feite na la die jaren nu Nederlanders geworden. Zij moeten eruit terwijl jihadvrouwen worden teruggehaald, want die worden in de gaten gehouden. Dat observeren kennen we... ’Criminelen’ mogen terug en een paar nette kinderen worden naar een onzekere toekomst gestuurd. Over menselijkheid gesproken.

H. van den Berg,

Haarle