4000 euro voor tip die leidt naar hond Biko

Zes maanden geleden verdween de golden retriever. Het dier is te herkennen aan de zwarte vlek op zijn tong.

Astrid van Huizen van het zoekteam spreekt tegen RTV Oost van een laatste wanhopige poging. Zelfs een paragnost werd al op de zaak gezet, maar ook die kon de viervoeter niet vinden. Op basis van anonieme tips die binnen komen zegt Van Huizen: „Mijn laatste ingeving is dat Biko in Nederland is, in Drenthe.”

Van Huizen zegt dat de politie „achter de feiten” aanloopt. Daarom pakt de vrouw zelf de zoektocht weer op. „Het gaat mij allemaal om de dieren. Dan eet ik maar een boterham minder.”