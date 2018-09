Jongen (11) betrapt achter stuur sportauto

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Politie Oost-Rotterdam

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Een elfjarige jongen is in de nacht van woensdag op donderdag in Krimpen aan den IJssel betrapt achter het stuur van een sportauto. Agenten zagen het voertuig ’hortend en stotend’ twee kruisingen over rijden. „Als agent maak je van alles mee, maar dit deed ook ons de wenkbrauwen fronsen”, aldus de politie.