Onderzoek naar LSD of paddo’s bij ontbijt

Een flinke groep Nederlanders zou dat regelmatig doen omdat ze denken zo de hele dag scherper te blijven.

Het gaat om gebruikers van zogenaamde ’micro-doseringen’. De hoeveelheden zijn zo klein, dat het niet tot verslaving kan leiden, zo is hun overtuiging.

Kim Kuypers, neurowetenschapper van de universiteit Maastricht, wil weten of het een ’mythe is dat microdoseren de creativiteit bevordert’, zegt ze in NRC Handelsblad.

LSD zegeltjes. De universiteit Maastricht onderzoekt of ze je scherper maken. Ⓒ Wiki Commons

’Microdoseerders’ kopen ’lsd-zegeltjes’. Dat is eetbaar papier met een laagje LSD erop. Om de drie dagen nemen ze ongeveer een tiende van zo’n zegel die volgens de krant een euro of zeven kost. Gebruikers zijn scherper, creatiever, geconcentreerder en productiever, zeggen een paar gebruikers in de NRC. Maar wetenschappelijk bewijs is er niet.

De rage is over komen waaien uit de Sillicon Valley in Amerika waar het bij beginnende bedrijfjes veel gebruikt wordt.

Psychoses

Het Trimbos instituut waarschuwt voor het gebruik van de zegels. „Psychoses kunnen door het gebruik van kleine porties lsd of paddo’s getriggerd worden”, zegt een woordvoerder van het instituut. Het kan net zo goed het placebo-effect zijn: gebruikers denken dat het werkt en gedragen zich daardoor anders. De krant citeert ook Noors onderzoek waaruit blijkt dat microdoseringen niet aantoonbaar tot meer psychoses zouden leiden.

De kans op een lichamelijke verslaving is volgens de deskundigen ’nagenoeg uitgesloten’, maar psychische afhankelijkheid ligt wel op de loer.

Kim Kuypers van de universiteit zegt gebruik van lsd op het werk ’niet te promoten’. „Ik ben niet zo’n fan van gezonde mensen die doping gebruiken”.

