Dode aangetroffen in woning Heerlen: politie gaat uit van misdrijf

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Heerlen - Woensdagochtend 8 september is het lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning aan de Laurierstraat in Heerlen. De politie heeft de zaak in onderzoek en gaat er inmiddels vanuit dat de 56-jarige bewoonster door een misdrijf om het leven is gekomen.