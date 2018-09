Bedreigde burgemeester Laarbeek: ’Triest voor mijn familie’

Burgemeester Frank van de Meijden op het gemeentehuis van Laarbeek. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Laarbeek - De Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden is vaker met de dood bedreigd. Inmiddels wordt zijn huis regelmatig gecontroleerd door de politie. Hoe is dat voor zijn familie en voor de buurt? „Ik snap wel dat sommige mensen bang zijn, stel je voor dat zo’n halvegare crimineel zich vergist in wie hij moet hebben.”