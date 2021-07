Beginnend bestuurder rijdt 51 kilometer te hard: rijbewijs kwijt en op cursus

Binnenland

Dodelijk drama op A12 bij Ede: uitgestapte personen aangereden

Twee mensen zijn zondagnacht op de A12 bij Ede in Gelderland aangereden. Een 20-jarige man uit Nijmegen is overleden. Een 21-jarige man, ook uit Nijmegen, is zwaargewond geraakt en per ambulance weggevoerd.