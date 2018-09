Commissaris Cornielje weer in ziekenhuis

Maar afgelopen weekend kreeg Cornielje een terugval, mogelijk door bijwerkingen van de medicijnen. Om dat te onderzoeken en te kijken of een ander type medicijn beter aanslaat, is hij weer in opgenomen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Het gaat inmiddels weer wat beter met hem, maar het verdere herstel zal nog wel enige tijd vergen, meldt de provincie Gelderland.

De taken van de commissaris worden waargenomen door VVD-gedeputeerde Jan Markink.

Cornielje (60 jaar) is sinds 2005 commissaris in Gelderland. Eerder was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij maakte in april van dit jaar bekend dat hij per 1 februari volgend jaar opstapt. Hij wil Eerste Kamerlid worden.

Bij Cornielje is verschillende malen kanker geconstateerd.

