Zweden ontdekt cyberaanvallen voor verkiezing

„We hebben zulke activiteiten eerder gezien. Pogingen om mensen te beïnvloeden zijn er altijd, maar we zien de laatste tijd een toename, ook in vergelijking met de vorige verkiezingen”, aldus Säkerhetspolisen.

De veiligheidsdienst laat in het midden wie achter de aanvallen zitten. Er zijn geen grote aanvallen die aan andere landen toe te schrijven zijn „maar er zijn voorbeelden van de bereidheid van buitenlandse machten om te polariseren en spanningen te veroorzaken, zodat Zweden er slecht uitziet.” De dienst noemt bijvoorbeeld berichten in Russische media over in brand gestoken auto’s.

De toename heeft vermoedelijk te maken met de Zweedse parlementsverkiezingen op 9 september. In de peilingen lijkt het erop dat de sociaaldemocratische partij van premier Stefan Löfven de grootste blijft. De rechts-populistische partij Zweden-Democraten lijkt flink terrein te gaan winnen en kan mogelijk gaan regeren met de liberaal-conservatieve Moderaterna.