’Meisje (4) krijgt dodelijke infectie bij passen nieuwe schoentjes’

Het meisje liep een levensgevaarlijke infectie op (zie foto’s onder) bij het passen van de schoentjes, vertelt de moeder aan Britse media. Nu wil ze andere ouders waarschuwen.

Volgens Jodie Thomas (26) werd haar dochtertje Sienna (4) ziek nadat ze haar blote voetjes in een paar schoentjes had geschoven. Ze huilde van de pijn, waarop haar moeder haar meteen meenam naar een dokter.

Die zag al snel dat het om een bloedvergiftiging ging, gevolg van een ernstige bacteriële infectie. „De volgende dag had de infectie zich al helemaal verspreid tot op haar beentje”, vertelt Jodie. „Mijn dochtertje had hevige koorts. Ze schudde en beefde. Het was vreselijk om mijn kleine meisje zo te zien.”

Vijf dagen infuus

Sienna lag uiteindelijk vijf dagen aan een infuus in het ziekenhuis, terwijl ze antibiotica kreeg en haar voet gedraineerd werd. Inmiddels is ze weer thuis.

De artsen zijn ervan overtuigd dat het meisje de levensgevaarlijke sepsis had opgelopen in de schoenenwinkel. „Normaal gezien draagt ze sokjes, maar het was warm die dag en we hadden ze uit gelaten”, zegt de moeder.

Bacteriën

„De schoentjes die ze mooi vond, waren al aangetrokken door andere kindjes. Het was volgens de arts door de bacteriën die daarop zaten dat ze de infectie opliep.”

Jodie waarschuwt nu andere ouders dat ze hun kinderen altijd sokjes moeten aandoen als ze schoentjes passen. „Je weet nooit wie er al met zijn of haar voeten in die passchoenen heeft gezeten”, zegt ze.

„Niemand is immuun”

Dokter Ron Daniels - een internationale autoriteit op het vlak van sepsis - vermoedt dat de huid van Sienna’s voet al beschadigd was voor ze de infectie kreeg, door bijvoorbeeld een schaafwond of een insectenbeet.

„Sepsis kan overal toeslaan en niemand is er immuun voor”, zegt de dokter. „Als er tekenen zijn van een ontsteking, laat je er best een arts naar kijken. Vraag of het sepsis kan zijn. Meer bewustzijn zou elk jaar duizenden levens kunnen redden.”