LIVE | ’ Danny (21) mét corona naar club na verkeerd ingevoerde uitslag’

07.02 - Danny met corona in bomvolle shotjesbar

Opnieuw een fout bij Testen voor Toegang: Danny (21) kreeg zaterdag een negatieve testuitslag toegestuurd, maar werd zondagochtend gebeld door testafnemer Covidia met de boodschap dat hij wél corona heeft. Dat meldt NH Nieuws. In de tussentijd is hij naar een bomvolle shotjesbar in Amsterdam geweest. „Ik heb met iedereen staan knuffelen”, vertelt de Amsterdammer tegen de nieuwswebsite. Een woordvoerder van testaanbieder Covidia bevestigt de fout.

Voor het eerst in anderhalf jaar willen Danny en zijn vriend de stad weer in om te struinen over het Leidseplein. „Ik voelde mij eerlijk gezegd wel een beetje verkouden, maar dacht: ik laat me testen, dan weet ik het zeker.” Dus maakt hij een afspraak bij een testlocatie van Testen voor Toegang in Halfweg. De testuitslag was negatief.

Rond 06.00 uur kruipt hij zijn bed in, tot hij om 09.00 uur wakker wordt gebeld. Als hij opneemt, hangt er een medewerker van Covidia aan de telefoon met slecht nieuws: „Mijn collega op de testlocatie heeft uw test verkeerd in het systeem ingevoerd, waardoor u de verkeerde uitslag heeft ontvangen. Ik moet u helaas mededelen dat u positief bent getest”, klinkt het aan de telefoon.

Testen voor Toegang bevestigt de fout. „Er zijn twee mensen positief getest op die testlocatie en alleen bij Danny is het fout gegaan. Dit zijn situaties die we moeten voorkomen”, aldus een woordvoerder. Testen voor Toegang gaat naar eigen zeggen ’nadrukkelijk in gesprek met Covidia om te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen’.

06.30 - NS laat alle nachttreinen weer rijden

Vanaf maandag laat de NS alle nachttreinen weer rijden. De uitgaanstreinen op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht werden door de coronamaatregelen lange tijd niet ingezet. De nachttreinen in de Randstad zijn de afgelopen periode wel gewoon blijven rijden.

De keuze om de uitgaanstreinen weer te laten rijden heeft alles te maken met de versoepelingen. „Er zijn nu ook in de weekenden weer mogelijkheden voor mensen om uit te gaan, daarom willen we mensen hiermee tegemoetkomen”, zegt een woordvoerder.

05.54 - Koningspaar in Berlijn voor eerste staatsbezoek in 16 maanden

Het Koninklijk paar brengt vanaf maandag een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Het is het eerste staatsbezoek in bijna zestien maanden, wegens de coronacrisis. Het bezoek was eerder uitgesteld en gaat nu door met beperkingen wegens het virus en de geldende maatregelen. In Berlijn zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag onder anderen Angela Merkel ontmoeten, in haar laatste maanden als de bondskanselier van Duitsland.

Ook spreken ze samen met demissionair zorgminister Hugo de Jonge met diens Duitse collega over de Duits-Nederlandse samenwerking in de strijd tegen het coronavirus.

Namens het kabinet zijn verder demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, defensieminister Ank Bijleveld en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aanwezig bij verschillende onderdelen van het staatsbezoek.

Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland maar kon toen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het koningspaar ging voor het laatst aan het begin van de coronacrisis op staatsbezoek, naar Indonesië in maart vorig jaar. De reis naar Berlijn vormt de afronding van een reeks bezoeken aan Duitse deelstaten die het koninklijk paar sinds de inhuldiging in 2013 aan Duitsland bracht. Het is het twintigste uitgaande staatsbezoek sinds de inhuldiging van Willem-Alexander in 2013.

Over corona zal worden gesproken tijdens een bezoek van het koningspaar aan het Robert Koch Instituut (de Duitse evenknie van het Nederlandse RIVM). Maar ook op praktisch niveau speelt corona een rol: in Duitsland gelden strengere regels dan in Nederland, zoals het verplicht dragen van een bepaald type mondkapje. Voor de pers is toegang tot het staatsbezoek beperkt.