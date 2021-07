LIVE | Fauci: ’99,2 procent coronadoden Amerika is niet gevaccineerd’

13.05 - Ziekenhuizen Indonesië raken vol

Steeds meer ziekenhuizen in Indonesië zitten vol met coronapatiënten nu het aantal besmettingen blijft toenemen. Mensen met milde klachten worden daarom door de regering opgeroepen thuis te blijven.

Momenteel is 74 procent van de ziekenhuisbedden bezet. Ziekenhuizen in verschillende steden zitten volgens de Nationale Ziekenhuisvereniging al vol en kunnen geen nieuwe patiënten aan. Op sommige plekken worden al zieke mensen weggestuurd.

Het tekort aan medische zuurstof is in korte tijd flink toegenomen. In een ziekenhuis in Jogjakarta stierven daardoor afgelopen weekend zeker 33 patiënten, aldus het personeel. De autoriteiten melden dat de situatie nu onder controle zou moeten zijn. Meerdere bedrijven hebben toegezegd zuurstof voor de zorg te gaan producten en niet meer voor de industrie. Het Aziatische land gaat ook zuurstofcilinders importeren.

Indonesië kampt met een flinke opmars van het coronavirus. Maandag werden 29.745 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste dagcijfer sinds het begin van de pandemie en een vervijfvoudiging van het aantal gevallen van begin juni. Indonesië heeft officieel in totaal ruim 2,3 miljoen besmettingen genoteerd. Het dodental is maandag met 558, eveneens een dagrecord, gestegen naar ruim 61.000. Experts denken dat de werkelijke aantallen veel hoger liggen omdat er weinig wordt getest.

12.35 - Fauci: ’99,2% coronadoden Amerika is niet gevaccineerd’

Amerikaans corona expert Dr. Anthony Fauci vertelt dat 99.2 procent van alle coronadoden in de Verenigde Staten ongevaccineerde mensen betrof. „Het is erg tragisch dat de meeste van deze sterfgevallen gewoon te voorkomen zijn”, laat hij weten tegenover NBC.

In het programma ’Meet the Press’ van de Amerikaanse televisiezender uit Fauci zijn frustratie over het feit dat veel van zijn landgenoten niet geloven in de werking van het vaccin. Fauci ziet het vaccin als de ideale mogelijkheid om het virus eronder te krijgen. „Laten we onze meningsverschillen terzijde schuiven en ons realiseren dat het virus onze gemeenschappelijke vijand is.” In de VS zijn er 605.000 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Daarmee zijn ze het land met het hoogste aantal coronadoden.

11.22 - Deltavariant van coronavirus nu ook dominant in België

De deltavariant van het coronavirus heeft nu ook in België de overhand. De zorgen over de mutant groeien. Die is besmettelijker dan eerdere varianten en rukt in heel Europa op.

De virusvariant stak voor het eerst de kop op in India. Delta greep vervolgens in het Verenigd Koninkrijk om zich heen, zozeer dat de regering in Londen grote versoepelingen van de coronamaatregelen moest uitstellen. Onder meer Portugal volgde, en ook in Duitsland is de variant inmiddels dominant. In Nederland is het vermoedelijk ook al zover.

Dat de nieuwe mutant rond deze tijd andere varianten zou overvleugelen is geheel volgens verwachting, zeggen deskundigen in Belgische media. „Tegen het eind van de maand is het zelfs mogelijk dat we uitsluitend de deltavariant terugzien”, meent biostatisticus Geert Molenberghs, die aan het woord komt in De Morgen.

11.10 - Gezondheidsraad komt maandag met advies over combineren prikken

De Gezondheidsraad komt maandag aan het eind van de middag met zijn advies over het combineren van verschillende soorten vaccins tegen corona. Daarover is al enige tijd discussie.

Onderzoekers van de Universiteit van Saarland in Duitsland bijvoorbeeld stelden kortgeleden dat mensen die na de eerste prik met AstraZeneca een tweede injectie met Pfizer/BioNTech krijgen, een betere afweer tegen het coronavirus ontwikkelen dan na een tweede dosis AstraZeneca.

10.40 - Jongeren geboren in 2006 kunnen prikafspraak maken

Jongeren die in 2006 zijn geboren, kunnen sinds maandagochtend 10.00 uur een afspraak maken voor een coronaprik, melden minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM.

Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De uitnodiging voor tieners geboren in 2006 valt vanaf woensdag op de deurmat. Er zijn ruim 192.000 mensen geboren in 2006.

De jongeren, die dit jaar 15 worden, krijgen bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech. Tieners vanaf 16 jaar beslissen zelf of ze zich laten vaccineren. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar besluiten dat samen met hun ouders of verzorgers. Als ze er niet uitkomen, geeft de mening van het kind de doorslag.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Het is de bedoeling dat zij voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik hebben kunnen halen en dat ze in de eerste schoolmaand de tweede prik krijgen. Het kabinet besloot vorige week dat ook gezonde jongeren mogen worden ingeënt. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Eerder werd al besloten dat jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico een coronaprik zouden krijgen.

09.32 - ’Run op vaccins is net The Hunger Games’

De gezondheidsminister van de Australische staat New South Wales vergelijkt gevaccineerd worden met The Hunger Games, een populaire boek- en filmreeks waarin jongeren tot de dood tegen elkaar moeten strijden. Door een tekort aan vaccins verloopt de inentingscampagne tegen Covid-19 trager dan in de meeste ontwikkelde landen.

Australië telt dankzij strenge maatregelen relatief weinig besmettingen. Ⓒ EPA

Minister Brad Hazzard meent dat het tekort ertoe heeft geleid dat mensen in paniek op zoek zijn naar een coronaprik. Zo staan mensen onverwachts op de stoep bij priklocaties en proberen ze telefonisch afspraken te maken. Volgens Hazzard van New South Wales, de meest bevolkte staat van Australië, geeft „de jacht op de vaccins” een „Hunger Games-gevoel.” In het land met 25 miljoen inwoners is zo’n 7 procent volledig ingeënt.

Australië telt dankzij strenge maatregelen ook relatief weinig besmettingen. Dat komt door de grenzen grotendeels dicht te houden en korte lockdowns in te voeren. Premier Scott Morrison maakte vorige week een stappenplan bekend voor het heropenen van de grens en het beëindigen van deze korte lockdowns. Dit plan is afhankelijk van het vaccinatietempo.

07.02 - Danny met corona in bomvolle shotjesbar

Opnieuw een fout bij Testen voor Toegang: Danny (21) kreeg zaterdag een negatieve testuitslag toegestuurd, maar werd zondagochtend gebeld door testafnemer Covidia met de boodschap dat hij wél corona heeft. Dat meldt NH Nieuws. In de tussentijd is hij naar een bomvolle shotjesbar in Amsterdam geweest. „Ik heb met iedereen staan knuffelen”, vertelt de Amsterdammer tegen de nieuwswebsite. Een woordvoerder van testaanbieder Covidia bevestigt de fout.

Voor het eerst in anderhalf jaar willen Danny en zijn vriend de stad weer in om te struinen over het Leidseplein. „Ik voelde mij eerlijk gezegd wel een beetje verkouden, maar dacht: ik laat me testen, dan weet ik het zeker.” Dus maakt hij een afspraak bij een testlocatie van Testen voor Toegang in Halfweg. De testuitslag was negatief.

Rond 06.00 uur kruipt hij zijn bed in, tot hij om 09.00 uur wakker wordt gebeld. Als hij opneemt, hangt er een medewerker van Covidia aan de telefoon met slecht nieuws: „Mijn collega op de testlocatie heeft uw test verkeerd in het systeem ingevoerd, waardoor u de verkeerde uitslag heeft ontvangen. Ik moet u helaas mededelen dat u positief bent getest”, klinkt het aan de telefoon.

Testen voor Toegang bevestigt de fout. „Er zijn twee mensen positief getest op die testlocatie en alleen bij Danny is het fout gegaan. Dit zijn situaties die we moeten voorkomen”, aldus een woordvoerder. Testen voor Toegang gaat naar eigen zeggen ’nadrukkelijk in gesprek met Covidia om te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen’.

06.30 - NS laat alle nachttreinen weer rijden

Vanaf maandag laat de NS alle nachttreinen weer rijden. De uitgaanstreinen op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht werden door de coronamaatregelen lange tijd niet ingezet. De nachttreinen in de Randstad zijn de afgelopen periode wel gewoon blijven rijden.

De keuze om de uitgaanstreinen weer te laten rijden heeft alles te maken met de versoepelingen. „Er zijn nu ook in de weekenden weer mogelijkheden voor mensen om uit te gaan, daarom willen we mensen hiermee tegemoetkomen”, zegt een woordvoerder.

05.54 - Koningspaar in Berlijn voor eerste staatsbezoek in 16 maanden

Het Koninklijk paar brengt vanaf maandag een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Het is het eerste staatsbezoek in bijna zestien maanden, wegens de coronacrisis. Het bezoek was eerder uitgesteld en gaat nu door met beperkingen wegens het virus en de geldende maatregelen. In Berlijn zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag onder anderen Angela Merkel ontmoeten, in haar laatste maanden als de bondskanselier van Duitsland.

Ook spreken ze samen met demissionair zorgminister Hugo de Jonge met diens Duitse collega over de Duits-Nederlandse samenwerking in de strijd tegen het coronavirus.

Namens het kabinet zijn verder demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, defensieminister Ank Bijleveld en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aanwezig bij verschillende onderdelen van het staatsbezoek.

Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland maar kon toen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het koningspaar ging voor het laatst aan het begin van de coronacrisis op staatsbezoek, naar Indonesië in maart vorig jaar. De reis naar Berlijn vormt de afronding van een reeks bezoeken aan Duitse deelstaten die het koninklijk paar sinds de inhuldiging in 2013 aan Duitsland bracht. Het is het twintigste uitgaande staatsbezoek sinds de inhuldiging van Willem-Alexander in 2013.

Over corona zal worden gesproken tijdens een bezoek van het koningspaar aan het Robert Koch Instituut (de Duitse evenknie van het Nederlandse RIVM). Maar ook op praktisch niveau speelt corona een rol: in Duitsland gelden strengere regels dan in Nederland, zoals het verplicht dragen van een bepaald type mondkapje. Voor de pers is toegang tot het staatsbezoek beperkt.