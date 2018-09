PO in actie stapt uit overleg met Slob

Jan van de Ven (uiterst links op de foto) hier nog bij minister Arie Slob. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het protestplatform PO in actie is donderdagochtend vroegtijdig uit een overleg gestapt met onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) over de aanpak van het lerarentekort. De belangenclub voor onderwijzers in het basisonderwijs eist dat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. De minister geeft daar echter geen gehoor aan.