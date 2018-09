Wat hackt u zoal? Man uit Lopik ’koos een rioolinstallatie’ en moet boeten

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ ANP

UTRECHT - Tegen een voormalige ambtenaar van de gemeente Lopik is een taakstraf van 240 uur geëist omdat hij vorig jaar en begin dit jaar acht keer de gemeentelijke rioolinstallatie zou hebben gehackt, terwijl hij sinds eind 2016 niet meer in dienst was. De 41-jarige Wilfred Z. zou daarbij ruim 8000 bestanden hebben verwijderd, waardoor de monitoring en bediening van de rioolinstallatie gevaar liep. Die installatie bedient ook de gemalen in Lopik en bij de hacks werden onder meer pompen uitgezet.