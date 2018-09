Enorme inktvis op strand gevonden

„De inktvis was 4,2 meter lang”, vertelde een van de duikers, Daniel Aplin, aan de lokale krant de New Zealand Herald.

Mogelijk was de grote pijlinktvis echter nog een stuk groter. Hij heeft - zo is op de beelden te zien - namelijk acht armen. Volgens bioloog Auke-Florian Hiemstra van Naturalis lijkt het alsof er een aantal tentakels mist. Die kunnen de volle lengte van het lijf van de inktvis verdubbelen.

„Met tentakels zou dit exemplaar rond de 10 meter zijn, voor een mannetje de maximale grootte, vrouwtjes kunnen net wat langer worden”, zegt inktvisexpert Hiemstra. „In de negentiende eeuw werden af en toe reuzeninktvissen van wel 18 meter beschreven. Tegenwoordig vinden we zulke groottes niet meer. Dat was misschien wat overdreven.”

Hoe de inktvis is omgekomen, is nog onduidelijk. Het enorme weekdier is woensdag overgebracht naar het National Institute of Water and Atmospheric Research of New Zealand voor onderzoek.

Dan is er nog een andere inktvissensoort die vermoedelijk nóg groter is: de kollosale inktvis. En wie weet wat voor grote (en kleine) dieren er nog meer leven, diep in de zee. Volgens sommige wetenschappers hebben we nog maar vijf procent van al het leven in de oceanen ontdekt...