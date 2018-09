Dader Chemnitz is afgewezen asielzoeker

Volgens de Duitse krant Bild is Yousif A. al eerder met justitie in aanraking gekomen. Vorig jaar werd hij tot acht maanden cel en twee jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens een mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Ook zou hij al meerdere malen zijn opgepakt wegens drugsbezit, oplichtingspraktijken en zware verkeersovertredingen.

Yousif A. is in 2015 in Duitsland aangekomen. Zijn asielaanvraag werd een jaar later afgewezen, maar hij ging tegen zijn uitzetting in beroep en werd sindsdien gedoogd. Hij zou het Duitse taalexamen met goed gevolg hebben afgelegd en wilde weer als kapper aan de slag, een beroep dat hij in Irak ook uitoefende.

Vreemdgaan, drugs, alcohol

Volgens een door Bild geciteerde bekende van de dader gebruikte Yousif A. veel drugs en alcohol. „Het ging bij hem vaak om drugs, hij rookte en dronk veel. Daarna ging hij zich vaak vreemd gedragen. Voor de rest is het een aardige jongen. Hij had wel altijd een mes op zak en had vaak veel geld bij zich,” aldus de kennis van de dader.

Na de moord in Chemnitz kwam het tot hevige rellen, waarbij extreemrechtse groepen achter migranten aangingen.

