13-jarige deed bommelding Eindhoven Airport

Het vliegtuig waaruit passagiers op het laatste moment moesten vertrekken. Ⓒ ARNO VAN DER LINDEN

EINDHOVEN - De valse bommelding op Eindhoven Airport afgelopen juli is gedaan door een dertienjarige jongen uit Engeland. In een toestel dat gereed stond om naar Edinburgh in Schotland te vertrekken, werd een tekening gevonden waarop stond hoe je een vliegtuig kon laten ontploffen.