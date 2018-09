Zoon van John Mieremet sloeg meisje bont en blauw

De agressieve geweldshandeling zou zijn gebeurd in een dronken en jaloerse bui, zo geeft z’n advocaat Marian ter Riet aan. Volgens haar zocht Danny eigenlijk naar de vriend van slachtoffer Mylène.

Die man, Ben genaamd, zou zijn vreemdgegaan met Danny’s toenmalige vriendin Lauren en leverde kennelijk kritiek op hun relatie.

Liegende ex-vriendin

Danny wilde hem daarmee in de nacht van 16 op 17 december 2017 confronteren. Na enige tijd aanbellen ging de deur open. Wat er daarna gebeurde, daarover bleef de verdachte vaag. Eerst beriep hij zich op z’n zwijgrecht om vervolgens toch nog honderduit te vertellen over allerlei details. Wel bekende hij Mylène te hebben geslagen. „Geschopt heb ik haar niet”, zwoor hij tegenover de meervoudige strafkamer in een zwaar Amsterdams accent.

Inmiddels verdenkt de verdachte zijn voormalige vriendin ervan dat zij hem opzettelijk tegen het slachtoffer en diens vriend heeft opgezet, met de bedoeling dat hij hen aan zou pakken. „Ze is gewoon een leugenaar”, zei hij over zijn ex Lauren.

Jaloers

De recherche trof op de plaats delict onder meer een bebloede tand aan. „Danny is erg geschrokken van zichzelf”, aldus zijn strafpleiter. Danny: „Ik zag pas later dat het een vrouw was.”

„Doe de groeten aan Ben”, zou Danny na de mishandeling tegen haar geroepen hebben. Dat verklaarde de in elkaar geslagen jongedame later tegenover de politie. Het OM concludeert daarom dat de ’bemoeizucht’ van Ben met de relatie van Danny en Lauren de vermoedelijke aanleiding is geweest.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit psychisch onderzoek blijkt dat Danny aan meerdere stoornissen lijdt, waaronder anti-sociale neigingen en ADHD. Verder kan hij slecht tegen kritiek. Volgens de rapporten is-ie daarom verminderd toerekeningsvatbaar te achten. Opmerkelijk genoeg werd de geboren Amsterdammer geconfronteerd met de verdenking dat hij vrouwen zou haten. „Ik heb het vaker gehoord, maar het is niet zo. Dan zou ik wel homo zijn”, schamperde hij.

Danny zit inmiddels een half jaar in voorarrest. Vanmorgen verscheen hij voor het eerst in deze strafzaak bij de rechtbank in Almelo. Over twee weken hoort hij of zijn verblijf achter de tralies verlengd wordt, dan wel dat hij vrij komt.