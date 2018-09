De ’doorbitch’ keert terug in Rotterdam

„Dat gebeurt niet vanuit moralisme of omdat iemand er niet modieus genoeg uitziet, maar juist om een soort gelijkgestemdheid te realiseren. De club is exclusiever dan elf jaar geleden. Toen konden er op een avond vierduizend mensen binnen, nu zijn dat er maximaal 1500”, vertellen initiatiefnemers Ted Langenbach en Pietra Ligura.

„De doorbitch gaat ook vragen stellen aan bezoekers, want wij willen een plek zijn voor homo’s, lesbiennes en vrouwen die korte rokjes dragen. Voor intolerante mensen is geen ruimte in onze club. Het moet een creatief assimilatieproces zijn, waarbij alle 180 culturen en leeftijden door elkaar heen lopen”, vertelt de Rotterdamse partygoeroe.

De terugkeer van Now&Wow, dat in 2000 de deuren opende en in 2007 sloot, is volgens de twee nodig om de vertrutting in het Rotterdamse uitgaansleven tegen te gaan. „Het is fijn dat het goed gaat met Rotterdam. Maar het nachtleven is een ondergewaardeerd kindje.”

Rotterdam was altijd een bloeiende uitgaansstad, maar nu voelen veel Rotterdammers zich genoodzaakt uit te gaan in andere steden zoals Amsterdam en Berlijn. Wij hopen met Now&Wow een basis te leggen voor een nieuwe ontwikkeling van het uitgaansleven”, vertelt Ligura.

Vooral Rotterdamse talenten moeten weer een podium krijgen. „Heel veel Rotterdamse dj’s zwerven over de hele wereld omdat ze hier geen plek hebben om op te treden. Wij willen dat de clubcultuur zich weer als een olievlek over de stad verspreidt”, vult Langenbach aan.

Op dit moment is de verbouwing van Factory 010, op de tiende verdieping van de Maassilo, volop bezig. De zaterdagavonden worden een mix van muziek, performances, kunst, fashion en eten. De club wordt opgesplitst in drie zalen met elk een eigen thema.