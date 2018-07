Gewonde door woningoverval in Harderwijk

Drie gewapende mannen zijn de woning binnengedrongen. Daarna ontstond er een schermutseling en er werden één of meer schoten gelost. Op dit moment doet de politie onderzoek naar het incident.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Zijn vrouw, die ook in het huis was tijdens de overval, is niet gewond geraakt. Of de overvallers iets hebben buitgemaakt is nog niet bekend, aldus een woordvoerster van de politie. Ze roept getuigen op zich te melden.