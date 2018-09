Han ten Broeke stapt op vanwege ’intieme relatie’

„In 2013 heb ik een kortstondige en intieme relatie gehad met een jongere medewerkster van de fractie”, schrijft hij in een verklaring op de website van de VVD. Dat was daarmee een ongelijkwaardige relatie. Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik Kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig”, schrijft Ten Broeke op de website van de VVD.

„Als ik daar nu op terugkijk , had ik mijzelf dat nooit mogen toestaan. Het was niet ok, had niet mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren.”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De destijds 25-jarige vrouw trok later aan de bel bij toenmalig fractieleider Halbe Zijlstra over ’seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Ten Broeke ontkent de beschuldiging. „Ik heb de aantijging met kracht weersproken. Los van de ongelijkwaardige relatie is er naar mijn mening niets onoorbaars voorgevallen”, schrijft hij. Ten Broeke nam toen een advocaat in de arm wegens smaad, maar uiteindelijk kwamen de twee tot een overeenkomst om de kwestie verder te laten rusten. „En zo is het de afgelopen vijf jaar gegaan.”

Tot donderdag HP/De Tijd met een publicatie kwam over de affaire. „Nu is de kwestie openbaar geworden en is een situatie ontstaan die ik niet kan beheersen. Dat wil ik mijn familie, vrienden, mijzelf, maar zeker ook mijn fractiegenoten en partij, niet aandoen.”

Gepasseerd als bewindspersoon

Ten Broeke was als buitenlandwoordvoerder een prominent gezicht van de VVD. De relatie met de medewerkster lijkt hem ondanks het ’zwijgakkoord’ in de weg te hebben gestaan bij een carrièresprong. Als Kamerlid werd hij meermaals gepasseerd voor een ministerspost.

Ten Broeke zegt daarover: „Bij de formatie was het glashelder dat Halbe Zijlstra vóór mij in de rij stond. Toen Halbe aftrad, dook mijn naam weer op. Maar niemand hoefde daar over na te denken, ik kon simpelweg geen minister worden. Want nog voordat de kwestie rond Halbe speelde, zat ik al in een medisch traject waardoor ik een paar maanden uit de roulatie ben geweest. Inmiddels gaat het beter.”