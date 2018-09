Jongeman in nek gestoken in Eindhoven

Het eerste vermoeden van de politie is dat het geweld verband houdt met een conflict over drugs. Naar de dader is de politie nog op zoek.

Dader

Over de dader, die is gevlucht, is alleen bekend dat hij een donkere huidskleur heeft en zwarte kleding draagt. Hij is volgens een hevig geschrokken winkelier snel gevlucht. „Die was meteen weg”, vertelt hij aan Eindhovens Dagblad. Deze manager van een kledingzaak verleende eerste hulp aan het slachtoffer. „Hij bloedde heel erg”, zegt hij tegen de krant.

Het slachtoffer werd aangevallen op het 18 Septemberplein. Het plein ligt op een drukke plek in het centrum van de stad, dicht bij het treinstation. Veel mensen hebben de steekpartij dan ook zien gebeuren. Meerdere getuigen worden erover gehoord.