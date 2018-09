Van welke voetbalclub in ons land je ook fan bent, het is natuurlijk prachtig dat er in de komende groepsfase van de Champions League (CL) twee Nederlandse clubs, te weten Ajax en PSV, hun partijtje mee gaan blazen. Dat is lang niet gebeurd en is een ongekende weelde!

Laten we ons met zijn allen verheugen en uitzien naar een serie mooie wedstrijden op de Europese velden!

Willem Vizee,

Tiel