Maleisië onderzoekt sterfte dwergolifanten

KUALA LUMPUR - Maleisië heeft een onderzoek ingesteld naar de toenemende sterfte onder dwergolifanten, een bedreigde diersoort die in het tropisch oerwoud op Borneo leeft. Dit jaar zijn in de noordoostelijke staat Sabah al 25 exemplaren dood aangetroffen. Dat is volgens de directeur van de regionale natuurbeschermingsdienst een record. In de laatste acht jaar zijn er ruim honderd olifanten overleden.