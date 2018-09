Leraar basisschool met kinderporno gepakt

1 / 2 1 / 2 De Bosbergschool waar een leraar is aangehouden die een flinke berg kinderporno in bezit had. Ⓒ Aldo Allessie

Hilversum - De man die vorige maand in Hilversum is aangehouden voor bezit van kinderporno, is een leraar van een basisschool in Hollandsche Rading. De verdenking is een schok voor ouders en collega’s.