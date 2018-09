Verrast met fabeltjes op Prinsjesdag

Politici gaan ons niet enkel met de meest wan-smakelijke kleding vervelen, nee, het kabinet laat gedurende die dag ook de meest wansmakelijke sprookjes, fabeltjes, etc. voorlezen. Fabeltjes en sprookjes waar niemand meer in gelooft omdat de burger keer op keer bedonderd is. Dit jaar zal het niet anders zijn. Discutabele onderwerpen waar de bevolking tegen is, moet de Koning namens de regering voorlezen alsof hij het zelf geschreven heeft. Of de koning er nu achter staat op niet, zijn opdracht is enkel het voorlezen van de regeringsboodschap want inspraak heeft de beste man niet. Ik kan me niet voor stellen dat de Koning hier niet altijd blij mee is. Ministers en Tweede Kamerleden voelen zich die dag gesteund door vele aanwezigen die niets van het theaterstuk willen missen. Politici voelen zich die dag als helden onthaald, als redders van Nederland. Niets is minder waar want de bevolking weet wel beter. De toeschouwers die komen opdagen hebben niets met politici, maar zij komen voor de Koning en de Koningin.

Peter de Quaack,

Vissingen