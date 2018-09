Vrouw dumpt zieke hond bij trimsalon

De vrouw, die zichzelf Melanie Wichester noemde, bracht haar Engelse bulldog vorige week bij de trimsalon voor een schoonmaakbeurt, om hem vervolgens aan zijn lot over te laten en niet meer op te halen.

Een dierenrechtenorganisatie uit dezelfde stad is nu in samenwerking met de politie op zoek naar de vrouw die de hond dumpte. Zo meldt de Daily Mail.

De hond, die volgens de vrouw luistert naar de naam William Katz, had last van zweren en een dusdanig heftige oorontsteking dat de dierenarts adviseert om het beestje te opereren. Het is niet duidelijk waarom de vrouw de hond heeft gedumpt. Mogelijk om de hoge kosten van de dierenarts te ontlopen.

Camerabeelden

De politie laat weten dat de naam die ’Melanie’ op gaf, niet klopt. De camerabeelden uit de salon zijn nu vrijgegeven.

Bulldog William verblijft nog steeds in de salon, maar wordt binnenkort overgebracht naar de Long Island Bulldog Rescue opvang. Daar zal de hond aan zijn infecties worden behandeld en later ter adoptie worden opgegeven.