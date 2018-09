’Integriteit belangrijk voor politici’

Het is niet de eerste en zal niet de laatste politicus zijn die achter andere zaken aangaat dan maatschappelijk belang. Maar het is niet enkel de politiek. Ook bij directiefuncties binnen overheid als OM of semi overheid als onderwijs is het bij de konijnen af. Als het uiteindelijk uitkomt hebben ze allemaal spijt, maar dat laatste bevalt nog te bezien. In het geval van Han ten Broeke neemt hij zelf afscheid. Iets waar alle andere politici, overheidsmedewerkers en semi overheidsmedewerkers een voorbeeld aan mogen nemen. Niets is minder, na enige tijd vallen de haantjes wederom terug in het oude patroon en beginnen ze opnieuw een affaire maar dan weer met een ander. Deze mensen moeten integriteit bezitten en zodanig handelen. Daar past niet het gedrag van schuinsmarcheerders bij. In dat geval kan je beter de eer aan jezelf houden dan dat anderen je nadien verzoeken op te stappen. Niets is menselijker dan vreemdgaan maar daar ben je zelf bij en zelf verantwoordelijk voor. En zeker voor mensen op directiefuncties, je had ook anders kunnen besluiten.

Peter de Quaack, Vlissingen