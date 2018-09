Dijkhoff: ik had het anders aangepakt

Een jonge medewerkster trok bij toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan de bel over, volgens haar, seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Halbe heeft dit – terecht – heel serieus genomen”, schrijft Ten Broeke nu. „Ik heb de aantijging met kracht weersproken. Los van de ongelijkwaardige relatie is er naar mijn mening niets onoorbaars voorgevallen.”

Indirect kritiek

Dijkhoff levert donderdag wel indirect kritiek op zijn voorganger Zijlstra over hoe de kwestie is afgedaan. Als hij destijds fractievoorzitter was geweest, dan had Ten Broeke niet verder gekund, zegt Dijkhoff.

„Ik heb met Ten Broeke gesproken en hem duidelijk gemaakt dat als dat zou gebeuren, een relatie met een medewerkster terwijl ik fractievoorzitter was, dat het dan einde Kamerlidmaatschap is”, aldus Dijkhoff (zie video onder).