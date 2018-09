Chinese videosite wil af van ’taxistreams’

De filmende bestuurders proberen mogelijk om extra geld te verdienen. Zij krijgen betaald voor het vervoer van passagiers, maar kunnen ook een soort fooien krijgen van kijkers. Doordat streamers elkaar online fel beconcurreren, gaan sommige mensen volgens de krant wel erg ver om internetters naar hun kanaal te lokken.

In één geval liet een man, die zich presenteerde als chauffeur van een taxi-app, zijn kijkers meepraten over welke vrouwelijke klant hij moest oppikken. De streamer zond vervolgens beelden uit waarop te zien hoe hij zijn passagier vragen stelde over haar leeftijd, werk en andere onderwerpen. Het aantal kijkers op zijn kanaal nam snel toe van 1000 naar 20.000. In de chatroom regende het platte opmerkingen over de vrouw.

In China ontstond commotie na berichtgeving over dergelijke filmpraktijken op videosite Huya, het Chinese antwoord op Twitch. Dat bedrijf komt nu in actie en zegt dat bestuurders „geen enkele vorm van interactie met hun passagiers live mogen streamen.” Overtreders kunnen stevige maatregelen tegemoet zien, belooft Huya.