Hoe Netflix identiteitspolitiek mainstream maakt

’When they see us’ kostte de officier van justitie (nu hoogleraar) die de zaak behandelde alsnog haar baan door de enorme ophef die ontstond. Ⓒ Netflix

Populaire videoseries van streamingdiensten zoals Netflix en HBO hebben grote impact. Netflix-hit When They See Us, kostte gisteren zelfs een Amerikaanse hoogleraar de kop. Eerdere series leidden ook tot grote ophef. Wat is de kracht van on-demand videoseries?