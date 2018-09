Koningsdag volgend jaar in Amersfoort

Over het programma gaat de gemeente Amersfoort zich de komende tijd buigen, zegt een woordvoerster, die spreekt van mooi nieuws. Ook de acht omliggende plaatsen (Woudenberg, Leusden, Baarn, Soest, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Nijkerk en Barneveld) krijgen een inbreng bij de invulling van de koningsdagfestiviteiten.

Burgemeester Lucas Bolsius is in zijn nopjes: „Het is een eer voor de stad en de regio Amersfoort dat de Koning zijn verjaardag hier samen met zijn familie wil vieren. Deze regio, de dorpen en de stad hebben alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen”, laat hij weten op de website van Amersfoort.

Over het budget en wie de kosten draagt, kon de gemeentewoordvoerster nog niets zeggen.

Dit jaar werd Koningsdag gevierd in Groningen. Het koningspaar werd vergezeld door hun dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien, prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée waren van de partij. De vrouw van Pieter-Christiaan, prinses Anita, liet wegens ziekte verstek gaan. De koning en koningin spraken onder meer met slachtoffers van de aardbevingen.