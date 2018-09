Plan staatssecretaris Blokhuis: sigarettenpakjes krijgen neutrale kleur

Eerder moesten er al horrorplaatjes komen op sigaretten, shag en andere rookwaren. Vervolgens werd besloten om glitter en opsmuk te verbieden. Nu is er een nieuw plan dat bepaalt dat de pakjes een oersaaie, neutrale kleur moeten krijgen. De horrorplaatjes blijven dus, maar krijgen nu dus een neutrale ondergrond. Het moet ervoor zorgen dat sigarettenpakjes in de schappen van winkels nauwelijks nog opvallen en daarmee onaantrekkelijker worden. In het Verenigd Koninkrijk en Australië bestaat ’plain packaging’ al langer.

Het plan staat in een concept van het preventieakkoord dat tabaksgebruik verder moet tegengaan. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil dat akkoord sluiten met onder andere winkels, verzekeraars, gemeenten en patiëntenverenigingen.

De generieke verpakkingen moet in 2020 worden ingevoerd.

Uitbreiding rookverbod

In de conceptstukken staat ook dat het rookverbod zoals dat in de horeca geldt, wordt uitgebreid. Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op tabaksproducten. E-sigaretten, waterpijpen, en kruidenmengsels worden daaraan toegevoegd. „Met de uitbreiding willen we het roken van de bestaande en toekomstige damp- en aanverwante producten die gezondheidsschade veroorzaken verbieden. Dit om ook de sociale norm te versterken dat „roken” niet normaal is en om jongeren te beschermen”, valt er te lezen in het conceptstuk.

Rookvrije speeltuinen

CU-bewindsman Blokhuis mikt ook op rookvrije speeltuinen. In 2020 moet 75 procent daar afspraken over hebben gemaakt, in 2025 allemaal. Voor scholen bestond zo’n deal al. Die deal is wel dwingender. Vanaf 2020 zijn alle scholen verplicht rookvrij.

De staatssecretaris en de andere deelnemende partijen lijken dol te zijn op tabaksaccijns. „Een accijnsverhoging is een bewezen effectieve maatregel om het aantal rokers omlaag te brengen. Daarbij geldt dat jongeren en rokers met een lage SES - sociaal economische status - extra gevoelig zijn voor een hogere prijs.” In het aanstaande tabaksakkoord staat dat de accijns vanaf 2021 structureel wordt verhoogd, zodat ’een pakje sigaretten in 2024 tien euro kost.’

Generieke verpakking

In landen als Australië, Frankrijk, Noorwegen en Ierland is het beleid van ’Plain packaging’ als ingevoerd. Op de pakjes staan naast de foto’s enkel nog vermeldingen van het merk in een uniform lettertype op een olijfgroene achtergrond.

Deze kleur zou namelijk onaantrekkelijk zijn voor de jongeren.

Een buitenlands voorbeeld van de ’saaie’ verpakking. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd