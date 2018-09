Filmrecensie:‘BlacKkKlansman’ ✭✭✭✩

Flip Zimmerman (Adam Driver) en Ron Stallworth (John David Washington) worden samen lid van de Ku Klux Klan in ’BlacKkKlansman’.

In de films van de Amerikaanse regisseur Spike Lee hebben racisme en raciale spanningen altijd een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen zijn internationale doorbraak Do the right thing (1989) getuigt daarvan, maar ook vrijwel alles wat daarna kwam: van Malcolm X (1990) tot Bamboozled (2000) en Chi-Raq (2015). Voor zijn nieuwe film BlacKkKlansman kreeg hij dat thema echter op een presenteerblaadje aangereikt door de producenten van de horrorhit Get out (2017).