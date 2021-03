Werkstraffen voor broers (31 en 34) uit Harlingen na aanranding op kinderfeestje

In augustus 2017 hadden de broers op een kinderfeestje in een woning in Sexbierum de borsten van een nichtje aangeraakt. Dat gebeurde in het rookhok. Volgens de broers hadden ze het nichtje gekieteld, maar de rechter vond de verklaring van het slachtoffer en getuigen overtuigend genoeg om aanranding bewezen te achten.

Mishandeling vader

Er was ook genoeg bewijs voor de mishandeling van de vader van het slachtoffer. Die had gereageerd door een van de broers in de rug te trappen en te slaan, waarna de broers hem hadden mishandeld. Volgens de rechter had de oom uit noodweer gehandeld om zijn dochter te ontzetten.

De rechter hield rekening met de ouderdom van de zaak en veroordeelde beide broers tot een werkstraf van 40 uur plus 40 uur voorwaardelijk. De broers moeten aan hun nichtje respectievelijk 250 euro en 500 euro smartengeld betalen.